Alberto João Jardim elogia livro de etiqueta pelo pendor pedagógico

O antigo presidente do Governo Regionalpresentou esta tarde, no Centro Cultural da Quinta Magnólia, o livro ‘Bora Bora Etiqueta’, de Maria Olímpia Simões.

Alberto João Jardim elogiou a publicação pelo valor pedagógico e cultural que encerra, dizendo que, sendo ele uma pessoa “com fama de duro”, aceitou apresentar um livro de boas maneiras porque gostou do que leu.

“Gostei do livro. Não é pretensioso, não é um exercício de snobismo, não tem a intenção de colar aos atos pequeno-burgueses que hoje se chama de socialite. Pedagogicamente, vem repor o que é boa educação, nestes tempos em que a ausência de correção, no relacionamento das pessoas é justificada com a filosofia relativista, sobretudo nos jovens, setor etário menos formal, para quem o livro constitui uma pedagogia cuja falta é sentida”, disse.

O livro ‘Bora Bora Etiqueta’ reúne uma centena de crónicas publicadas por Olímpia Simões na imprensa. As receitas reverterão a fazer da Associação Raríssimas, cuja administração está agora a cargo de pais e encarregados de educação das crianças portadoras daquele tipo de doenças.

