AFERAM desafiada a interagir com a Inteligência Artificial

Eduardo Jesus desafiou hoje a Associação de Folclore e Etnografia da Região Autónoma da Madeira (AFERAM) a interagir com a Inteligência Artificial (IA) por forma a ver “o que a máquina vai dizendo” sobre os usos e costumes regionais e corrigindo-a sempre que algo estiver mal.

“Alimentar a máquina com bom alimento” é o princípio defendido pelo secretário regional de Economia, Turismo e Cultura, que, na tomada de posse dos corpos sociais da AFERAM, fez um rasgado elogio ao esforço desta entidade na preservação da autenticidade do folclore madeirense.

Reconhecedo a credibilidade dos trabalhos de investigação desenvolvidos pela associação, o governante espera que esse esforço possa estar ao alcance da IA e pediu-lhes celeridade na certeza de que esta é já uma realidade do presente.

“A IA tem como base o processamento de informação. Se esta for boa e estiver disponível na internet, quando a IA for chamada a dizer qualquer coisa sobre o folclore da madeira, vai beber essa informação nesse trabalho de investigação”, explicou.

Eduardo Jesus felicitou os novos órgãos sociais e apontou a AFERAM com “um exemplo que deve ser seguido por outras coletividades”.

“Tenho sido testemunha do empenho e teimosia (saudável teimosia) em concretizar os propósitos da vossa existência”, declarou referindo-se ao empenho da associação no sentido de pugnar pela “essência do folclore regional”, mantendo-o autêntico.

Os órgãos sociais da AFERAM, para o triénio 2025/2027, tomaram hoje, na sede da instituição, situada na Rua Latino Coelho.

A direção é presidida por António do Vale, sendo vice-presidente Ricardo Caldeira. Ricardo Baptista e Avelino Sousa são, respetivamente, secretário e tesoureiro.

Rodrigo Gonçalves (vogal efetivo), Manuel Sena (1.º vogal suplente) e Gabriel Basílio (2.º vogal suplente), também integram o elenco diretivo.