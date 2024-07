Acontece no próximo fim de semana, a 6 e 7 de julho, o XXXIX Festival Regional de Folclore ‘24 Horas a Bailar’ em Santana.

Reviver os costumes e tradições do povo madeirense, através da presença dos Grupos de Folclore da Região, é o principal desígnio deste evento organizado pela Secretaria Regional de Agricultura, Pescas e Ambiente, através da Direção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Câmara Municipal de Santana e Casa do Povo de Santana, que nesta edição se foca na temática da comemoração do 25º aniversário da Laurissilva da Madeira.

“Organizado desde 1985, o Festival Regional de Folclore alcança em 2024 a XXXIX edição, este certame que se realiza anualmente nesta localidade nortenha, foi desde o início acarinhado, quer pelos residentes, quer pelos visitantes, mas sobretudo pelos emigrantes que aproveitam o verão para visitar a sua terra natal e os seus familiares e amigos”, realça a organização na divulgação do evento nas redes sociais.