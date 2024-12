A Missa do Parto, uma tradição madeirense, é celebrada amanhã em território continental. A missa acontece às 6h30 na Paróquia de Alfragide.

“Originária dos séculos XV e XVI, a Missa do Parto transporta-nos para os primórdios da colonização da Madeira e convida-nos a uma jornada de fé, tradição e cultura”, refere a promotora, Ana Castro Neves.

Na Paróquia de Alfragide, refere, a Missa do Parto é celebrada apenas uma vez, preservando a tradição e a estrutura da celebração, com a evocação do Espírito Santo. A igreja estará ornamentada com o tradicional bordado da Madeira, com o tecido com as riscas tradicionais do Arquipélago da Madeira, com a ‘Lapinha’, as searinhas e a fruta.

“A celebração é um verdadeiro banquete para os sentidos. A missa é animada por instrumentos tradicionais como a braguinha e o acordeão e termina com uma procissão para o adro da Igreja. Após a celebração há um momento de confraternização onde se pode saborear a gastronomia madeirense como as broas de mel, as sandes de carne de vinha d’alhos, bolo de mel, cacau e poncha”, acrescenta, em nota enviada à redação.