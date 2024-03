Missa da Ceia do Senhor enche Sé do Funchal de fiéis (com fotos e vídeo)

Seguem as comemorações desta Quinta-Feira Santa, na Sé Catedral do Funchal, desta feita com a Missa da Ceia do Senhor e celebração do Lava-Pés.

Várias dezenas de fiéis criam, neste momento, uma moldura humana no templo para assistir à eucaristia presidida pelo bispo do Funchal, D. Nuno Brás, assinalando, deste modo, aquela que foi a última ceia de Jesus Cristo, no dia anterior à sua crucificação.

D. Nuno Brás principiou a cerimónia religiosa proferindo que “a cruz de nosso senhor Jesus Cristo é celebrada neste Tríduo Pascal”, simbolizando “o amor de Deus por nós. O amor de Deus que não desiste de ninguém. Deus que se faz homem até a morte, para nos elevar com ele e para nos ressuscitar com ele”.

“Nesta Eucaristia celebremos este amor de Deus que insiste em permanecer connosco”, apela o bispo do Funchal.

Assista em direto à Missa da Ceia do Senhor: