A Sacristia da Sé do Funchal, também conhecida como ‘sacristia nova’ ou ‘sacristia maior’, será palco da apresentação do livro ‘Uma Força de Deus - Padre Nuno, O. H’, da autoria de Tomás Freitas.

A cerimónia de abertura contará com uma mensagem de Santiago Miranda Martins Villalôbos, seminarista do Seminário Redemptoris de Lisboa, precedida de um momento musical a cargo do clarinete maestro Álvaro Pereira de Jesus, que entoará o tema ‘Gabriel’s Oboe’, de Ennio Morricone, uma música que o padre Nuno Felipe usava como fundo para as suas orações da manhã, no Posto Emissor do Funchal.

Segue-se uma momento de partilha com Aires Gameiro, sacerdote, psicólogo e professor universitário que falará sobre ‘Um Irmão com quem caminhei na Ordem Hospitaleira de S. João de Deus’. O livro ‘Uma Força de Deus, Padre Nuno Filipe, O.H’ será posteriormente apresentado por Nuno Rivera Ferreira, diretor do Posto Emissor do Funchal, numa cerimónia cuja sessão de encerramento estará a cargo do cónego Marcos Gonçalves, vigário-geral da Diocese do Funchal, complementada com mais um momento musical com ‘Panis Angélicus’, de Cesar Franck (1872), na voz de Adrian Francisco de Abreu Sousa acompanhado ao piano pelo organista e regente André Rodrigues Ribeiro, nesta que era a música preferida do padre Nuno Filipe.

Recorde-se que esta obra foi lançada no passado dia 14 de julho, no Salão da Paróquia de Santa Catarina da Serra – Fátima, sendo agora apresentada na Madeira no dia 7 de outubro às 18h30.