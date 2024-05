O prefeito do Dicastério para a Cultura e a Educação, desejou hoje, no Estádio Olímpico de Roma (Itália), que a primeira Jornada Mundial das Crianças (JMC) seja “capaz de iluminar o mundo com esperança”.

“’Eis que faço novas todas as coisas’ (Ap 21,5). Este é o lema bíblico escolhido pelo Papa Francisco para ilustrar a primeira Jornada Mundial das Crianças, que está a começar, e que desejamos vivamente que se torne uma festa de paz, uma grande celebração de fraternidade, capaz de iluminar o mundo com esperança”, manifestou o cardeal português, prefeito do órgão da Santa Sé a quem o Papa confiou a tarefa de organizar a primeira JMC, que se iniciou hoje.

O membro da Cúria Romana, que interveio no início do encontro, agradeceu “a todos por terem acolhido o apelo do Santo Padre e por construírem juntos um “belo sonho universal, ao qual ninguém deve ficar indiferente”.

“Perante um acontecimento como este, podemos interrogar-nos: porquê uma Jornada Mundial da Crianças? E depois: vale mesmo a pena reunir uma assembleia desta natureza e desta dimensão? E a resposta decisiva é sim”, defendeu.

O cardeal português prosseguiu, dando o conta de vários motivos para a realização da JMC: todos precisam de ouvir “os mais pequenos” que recordam constantemente das verdades aparentemente esquecidas, “as crianças têm uma sabedoria prática que pode inovar”, ajudando adultos “a ultrapassar os bloqueios do presente” e “os mais pequenos podem ser mestres precisamente das artes universais de que o mundo atual precisa urgentemente”.

D. José Tolentino de Mendonça assinalou que o mundo não vive um momento fácil e “o pensamento de futuro parece atravessado por tantas incertezas”, no entanto “os mais jovens ensinam o dever e as razões da esperança”.

“Deste grande auditório que representa o mundo inteiro, esperamos, portanto, o impulso para escutar a promessa ‘Eis que faço novas todas as coisas’ e para acreditar não só que é possível, mas que já está a realizar-se diante dos nossos olhos. Por favor, acendam com o vosso sorriso um largo sorriso no rosto do nosso tempo”, apelou.

O Estádio Olímpico de Roma acolheu hoje o primeiro dia da I Jornada Mundial das Crianças, um encontro de música, desporto, reflexão e espiritualidade, que recebeu participantes de 101 nacionalidades.

O Papa Francisco marcou presença na inciativa, respondeu a perguntas das crianças e assistiu a um jogo entre as crianças e futebolistas internacionais, além dos diversos momentos musicais.

A primeira edição da JMC termina este domingo na Praça de São Pedro, com a Missa dominical celebrada pelo Papa Francisco e um monólogo do ator e realizador italiano Roberto Benigni, depois da recitação do ‘Regina Coeli’.