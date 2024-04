Vai decorrer no próximo domingo, dia 14 de abril, a inauguração, no Salão Paroquial do Estreito de Câmara de Lobos, das obras de beneficiação, com o objetivo de proporcionar melhores condições na promoção de várias atividades.

O bispo do Funchal, D. Nuno Brás vai presidir à Eucaristia Dominical às 11h00, no final, por volta das 12h00, acontecerá a bênção do referido espaço, onde ocorrerá a cerimónia de inauguração.

“A obra há muito desejada para uma melhor e adequada concretização dos fins a que se destina: mais formação, desenvolvimento de atividades de carácter social, promoção da cultura”, explica o Pároco na nota enviada ao Jornal.

O Pe. José Luís Sousa informa que a cerimónia vai contar com a presença das entidades locais e ainda com a população da freguesia.