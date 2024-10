O bispo do Funchal, que preside à homilia na Capela de Nossa Senhora de Fátima, no âmbito do 13 de outubro, começou por realçar a primeira leitura que se ouviu nesta capela e que falava numa realidade que é mais preciosa que o ouro e que a prata.

“Qualquer coisa de mais precioso que a própria saúde e que a própria beleza e o que é isso?”, questionou D. Nuno Brás.

“A sabedoria”, respondeu D. Nuno Brás, aclarando que a sabedoria não se refere a saber muitas coisas mas a “saber viver”.

“Há muita gente que sabe uma carrada de coisas, mas não sabe viver”, observou o bispo, explicando que no antigo testamento está escrito que saber viver é saber viver com Deus, com os mandamentos de Deus. A “cadeira da sabedoria” são Nossa Senhora sentada com o menino Jesus ao colo, dizendo que é verdadeiramente aquela que soube viver.

O bispo apelou a que todos sejam capazes de cumprir os mandamentos “com o coração de Jesus”, deixando que ele viva em nós. Para isso, convocou a que os fiéis fizessem um minuto de silêncio, que a esta hora é cumprido na capela.