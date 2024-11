Bom dia!

Os bombeiros voluntários estão descontentes com o novo modelo de valorização salarial aprovado pelo Governo e as entidades que representam a classe. Entendem que a equiparação aos sapadores não pode depender de formações suplementares e exigem o mesmo ordenado base. A contestação também é partilhada pela federação e há quem defenda a paralisação do serviço de emergência.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca um Antes e Depois. Antigo sanatório já formou mais de 3.700 enfermeiros. Começou por ser um sanatório provisório, mas ganhou o propósito do ensino em meados da década de 40. Hoje, a Escola Superior de Enfermagem São José de Cluny disponibiliza uma oferta formativa única na Região.

Saiba ainda que ‘John dos Passos’ está sem coordenador há quase um ano e que amanhã há aviso amarelo para a chuva.

Desta também nesta edição para a pesca. Abaixo-assinado junta dezenas contra a proibição da lapa familiar. Direção Regional só recua “quando o recurso estiver estabilizado” e até pondera aumentar limitações.

Quanto às finanças da Região, Orçamento como trunfo para evitar censura. A proposta de 2,61 mil milhões de euros prevê um crescimento económico de 2,2%. Rogério Gouveia sublinha a “estabilidade” que o documento oferece à Madeira e pede bom senso ao Parlamento.

Relevo também para uma noite de glória., nos World Golf Awards. Mundo rendido ao golfe da Madeira. Os óscares do turismo de golfe distinguiram a qualidade do setor madeirense. A Região foi considerada o melhor destino emergente do mundo em 2024. O campo do Santo da Serra é o mais ecológico e tem o melhor par 3, enquanto o prémio de Club House do ano foi para o Palheiro Golf.

