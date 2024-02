Nuno Morna (IL), no Período Antes da Ordem do Dia questionou o socialista Vitor Freitas se vai ter a mesma atitude relativamente ao líder do seu partido, Paulo Cafôfo, suspeito num caso de tráfico de influências.

“Vai ter a mesma atitude em relação ao Cafôfo?”, quis saber Nuno Morna.

Vitor Freitas (PS), usou da palavra para rebater a ideia de Morna, dizendo que é um caso diferente, porque uma coisa é ser suspeito e outra é ser arguido, com um processo judicial em curso.