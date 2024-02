No Período Antes da Ordem do Dia (PAOD), interveio o deputado Vitor Freitas (PS), que começou por deixar um repto a Luís Montenegro.

Vitor Freitas começou por referir que Montenegro o apoio de Miguel Albuquerque, e lembrou que Pedro Calado foi n.º 1 da lista de Montenegro no Conselho Nacional, evocando ainda a presença de Montenegro no Chão da Lagoa.

Por tudo isto, deixou um desafio a Montenegro: “Que regresse à Madeira. Da parte do PS, deixamos o desafio ao Montenegro: venha à Madeira, esteja em campanha com o Dr. Albuquerque”.

“Seria incompreensível que não viesse à Madeira. Demonstraria que retiraria o apoio político a Miguel Albuquerque”, afirmou.

O socialista trouxe também à discussão as palavras de Alberto João Jardim, produzidas no dia de ontem, para dizer que gostaria de ouvir da parte do PSD o que têm a dizer das declarações de Alberto João Jardim.

Felicitou também Ireneu Barreto pela decisão “acertada” de colocar o Governo de Albuquerque em funções de gestão.

O deputado socialista deixou também claro que “o PS não fez denúncias anónimas”.

“Relembro um ex-militante do PSD, Gil Canha, e que já veio a público dizer quem é que eram os anónimos”, asseverou.

Vitor Freitas elogiou ainda atitude de Calado face à de Albuquerque, evidenciando que o último está agarrado ao poder.

“Quando é que haverá na Madeira separação entre o mundo dos negócios e a política?”, questionou.