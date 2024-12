Bom dia!

A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima recebeu, entre 2022 e 2023, 45 pedidos de ajuda de indivíduos do sexo masculino residentes na Madeira. As várias formas de violência praticadas abrangem oito municípios, embora a maioria dos queixosos tenha domicílio no Funchal.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca a crise política. Miguel Silva Gouveia censura estranho silêncio de Marcelo. Antigo autarca lamenta o “ano perdido” e a inação da Presidência da República, que diz contrastar com as posições adotadas perante situações semelhantes nos Açores e no continente.

Destaque ainda para o acordo de Cafôfo que termina antes de começar. Rejeição total. Líder do PS quis anunciar publicamente a necessidade de alcançar um acordo pré-eleitoral com JPP, IL, PAN e BE. Os partidos uniram-se... mas nas críticas à proposta.

Saiba ainda que Direção Regional de Saúde faz apelo à vacinação contra a gripe e covid-19 e que Lar da Bela Vista tem 17 milhões para obras. A unidade de saúde vai iniciar a reabilitação da infraestrutura que integra 198 camas.

Arguidos negam envolvimento em esfaqueamento e roubo e polícia apreende haxixe, bloom e 20 mil euros é outro assunto de relevo nesta edição que destaca mais uma iniciativa. JM e rádio JM FM vão ao coração do comércio no Funchal.

Não perca ainda um roteiro com múltiplos eventos que dão cor ao Natal.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta quinta-feira!