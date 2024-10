Bom dia!

Este ano, a Associação Presença Feminina já amparou 123 vítimas de violência doméstica na Madeira, 35 das quais pediram ajuda pela primeira vez. Os agregados familiares afetados incluem 97 menores, os quais, segundo Joana Martins, da UMAR, ficam “muitas vezes traumatizados para a vida toda”. Em 2023, na Região, as agressões contra crianças e jovens aumentaram 38%. SESARAM sinalizou 25 mulheres e 8 menores no ano passado. Filha agride mãe com múltiplas facadas nos Viveiros.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca mais uma estrela madeirense. Dinarte de Freitas entre o pequeno e o grande ecrã. O ator madeirense revela ao Jornal alguns dos novos projetos que integra no panorama audiovisual nacional. Já no humor, ‘Tragédia a La Carte’ com bilhetes a registarem muita procura.

Saiba ainda que Nelson Carvalho elogia redução de horário de animação noturna e que mais uma arguida confessa em tribunal envolvimento em rede de tráfico de droga.

Não perca também um Roteiro JM, com o Teatro a tomar conta do fim de semana.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta quinta-feira!