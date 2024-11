A Sociedade dos Vinhos Borges está a celebrar hoje, na Madeira, 140 anos de história.

A celebração inclui também os 111 anos da marca Lello e reúne clientes e parceiros do universo Borges.

O evento decorre no Galáxia Skybar, do Savoy Palace, e conta com a presença do presidente executivo do grupo José Maria Vieira (JMV) e administrador da Sociedade Vinhos Borges, Gil Frias, que partilhará com os convidados diversos aspetos relevantes da história da empresa, do momento presente e do futuro.

Falando ao JM, disse que as alterações climáticas e a sustentabilidade são dois desafios que se colocam à empresa, detentora de diversas quintas produtoras de vinho e seis dezenas de ‘rótulos’ de vinhos e, e também café (Torrié) muito conhecidos dos portugueses.