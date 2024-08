O vinho Madeira é candidato a Património Imaterial da Humanidade, numa iniciativa da Universidade da Madeira . O lançamento da candidatura será apresentado no próximo dia 11, às 17h30, no autório principal do Colégio dos Jesuítas.

Do programa constam intervenções da vice-reitora para o Desenvolvimento do Ensino Politécnico, Susana Teles; do coordenador da candidatura, António José Marques da Silva; do diretor do IVBAM, Tiago Freitas; do secretário regional da Economia, Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, e a encerrar do reitor da UMa, Sílvio Fernandes.

“É crucial, para o sucesso desta iniciativa da Universidade da Madeira, que tenha um amplo apoio, transversal a todos os quadrantes da nossa comunidade. Pelo que contamos com a presença do maior número para patentear a nossa convicção de que cumpre um desígnio regional”, destaca o coordenador da candidatura em nota enviada ao JM.