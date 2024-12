O VIII Festival de Coros Escolares da Região está aprazado para acontecer entre os dias 9 e 13 de dezembro, com duas apresentações diárias: às 11 e às 15 horas na Avenida Arriaga. Trata-se de uma parceria com a Secretaria Regional de Economia, Turismo e Cultura, sendo dinamizada pela Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia através da Direção de Serviços de Educação Artística, da Direção Regional de Educação.

É estimada a participação de cerca de 900 alunos provenientes de 24 estabelecimentos de educação e ensino.

“Ao longo dos cinco dias do festival, o público terá a oportunidade de assistir a uma série de interpretações de músicas natalícias, abrangendo uma vasta diversidade de géneros e estilos musicais, protagonizadas pelos nossos alunos. Este evento tem vindo, ano após ano, a conquistar um crescente interesse, tanto em relação ao número de escolas e alunos participantes, como também no entusiasmo do público, encantando não só os madeirenses residentes bem como os numerosos turistas que visitam a ilha nesta época festiva”, acrescenta nota da secretaria da Educação.