Bom dia!

Sexta-feira Santa ou Sexta-feira Maior é o dia em que se lembra que Jesus Cristo foi crucificado.

Na Sé do Funchal, o bispo D. Nuno Brás vai presidir às cerimónias:

*9h30, a Oração da manhã

*17h30, a celebração da Paixão

*19h00, Procissão do Enterro do Senhor

- Às 9h30, no Pico da Torre, em Câmara de Lobos, a Via Sacra ao Vivo, protagonizada por um grupo de jovens e adultos da paróquia de Santa Cecília.

- Pelas 17h00, a Junta de Freguesia de São Roque do Faial organiza o tradicional Jogo do Pião, no Parque do Centro de Saúde local.

- No Largo do Colégio, às 20h30, a Via Sacra Jovem organizada pela Pastoral Juvenil do Funchal.