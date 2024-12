As iluminações de Natal acenderam para gáudio de milhares de pessoas que enchem as ruas do Funchal por esta altura.

Das novidades, destaque para o ‘Caminho Celestial das Tempestades’, no Cais do Funchal, descrita pela Secretaria Regional de Economia, Turismo e Cultura como uma “instalação imersiva e inovadora, com recurso à tecnologia de realidade aumentada”.

O JM oferece-lhe uma vista privilegiada dos pontos altos desta primeira noite iluminada da quadra festiva, através da objetiva da fotojornalista Joana Sousa.

As luzes vão acender todos os dias e até ao dia 6 de janeiro, às 18 horas, e apagadas à 1h00, com exceção dos dias 23, 24 e 31 de dezembro, com as iluminações a serem desligadas às 06h00, e nos dias 25 e 30 de dezembro a desligarem às 04h00.