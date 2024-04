Bom dia!

- Pelas 11h00, na Escola Básica Bartolomeu Perestrelo, a cerimónia de entrega dos prémios de mérito escolar aos alunos daquela instituição de ensino. O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, marca presença no evento.

- O Museu da Eletricidade – Casa da Luz acolhe, a partir das 12h00, a exposição ‘Solutions Exhibition: Inspiring Solutions to Spread!’. O secretário regional da Economia, Mar e Pescas, Rui Barreto, visita esta exibição.

- Entre as 14h00 e as 17h30, no auditório da Reitoria da Universidade da Madeira, Colégio dos Jesuítas, a iniciativa ‘Primeiros Socorros na Prática Desportiva e Suporte Básico de Vida / Gestos que Salvam Vidas’.

- Às 15h00, a cerimónia de assinatura dos protocolos de atribuição de apoio financeiro às associações e clubes desportivos de Câmara de Lobos, no salão nobre da autarquia.

- A exposição ‘Entre Ilhas – Narrativas Plásticas e Visuais de Cabo Verde’, na Quinta Magnólia | Centro Cultural, no Funchal, é inaugurada às 15h00.

- No Palácio de São Lourenço, às 15h30, a reunião entre o presidente da TáxisRam, Paulo Pereira, e o representante da República para a Região, Ireneu Barreto.

- No âmbito da 2.ª edição do VivaCidade, às 17h00, a inauguração da exposição de fotografias no Mercado dos Lavradores.