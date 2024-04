No próximo dia 4 de maio, os fãs de Star Wars têm encontro marcado nas lojas FNAC para celebrar o Dia de Star Wars.

Por todo o país, diversas lojas serão palco de eventos temáticos. Às 16h00, nas lojas FNAC Alfragide, Madeira e Algarve Shopping, os visitantes poderão tirar fotografias inesquecíveis com personagens de outras galáxias. Na FNAC Madeira, entre os dias 4 e 30 de maio, às 10h00, estará patente ao público uma exposição única de vinte fotografias, do fotógrafo Filipe Matos, onde são apresentadas personagens e cenas de filmes da saga em contextos curiosos e pitorescos. Nas lojas FNAC Almada, Évora e Gaiashopping, Viseu, Viana do Castelo, Madeira e Algarve Shopping, a 4 de maio, às 11h30, estão todos convidados a construir uma nave Star Wars com peças LEGO®.

Além disso, nas redes sociais da FNAC serão organizadas ações especiais, incluindo um giveaway com prémios alusivos à saga de George Lucas, criando a oportunidade dos seguidores poderem ganhar artigos exclusivos dos filmes.