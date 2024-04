PS critica Facebook da Assembleia Municipal, Luís Nunes recusa criar “feira de vaidades”

Madalena Nunes, do PS, apresentou um voto de protesto contra a forma como a página do Facebook da Assembleia municipal do Funchal tem sido gerida, considerando que os deputados e o trabalho da oposição têm sido ignorados nas publicações na pagina institucional da rede social em questão.

João Paulo Marques, do PSD, confessou sentir-se “constrangido” com a proposta socialista, questionando sobre se não seria uma questão de vaidade.

O presidente da Assembleia admitiu que “nunca” pensou ter de quantificar o número de registos fotográficos.

José Luís Nunes asseverou que se recusa a ceder a “feiras de vaidades”, mas estará mais atento.

Uma proposta que foi rejeitada pela coligação ‘Funchal sempre à frente’ e pela CDU.

Herlanda Amado entende que a proposta do PS coloca em causa a idoneidade do trabalho dos responsáveis pela página do Facebook.

Apontou ainda que cada partido tem as suas próprias páginas nas redes sociais, rematando que o trabalho da CDU tem sido nas ruas e não a pensar no Facebook.