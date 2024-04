Rogério Gouveia diz que CINM é importante para ajudar investidores portugueses na internacionalização das empresas

O Centro Internacional de Negócios da Madeira (CINM) apresenta-se como um dos investimentos mais competitivos de atração de investimento direto e externo e, simultaneamente, um mecanismo capaz de ajudar os investidores portugueses no desenvolvimento de internacionalização das suas empresas.

Palavras do secretário regional de Finanças que falou na abertura da apresentação do Estudo Estratégico para a Captação de Investimento e Internacionalização da Região Autónoma da Madeira, uma iniciativa promovida pela ACIF e que decorre, esta manhã, no hotel The Vine.

Rogério Gouveia lembrou que para além do quadro de benefícios fiscais atrativos – o qual inclui, entre outros, uma taxa de IRC de 5 por cento – evidenciam-se as condições da Madeira para receber investimento externo, através das sinergias desenvolvidas com a Universidade da Madeira, no âmbito da formação tecnológica, mas também através da Start-Up Madeira, ao nível da facilitação de estruturas empresariais e do empreendedorismo, a que se acrescentam a qualidade de vida e segurança na ilha.

A oferta de mecanismos e de políticas credíveis e estáveis tem feito com que o CINM atraia investidores, conforme acrescentou.

Ainda antes da intervenção do secretário com a tutela das Finanças, teve lugar uma breve intervenção de Jorge Veiga França e a apresentação do projeto para o qual foi organizada a iniciativa.