A cantora madeirense Vânia Fernandes participa hoje no clube Funchal Agora Speakers para falar sobre o poder da voz.

A vencedora do Festival da Canção e representante portuguesa do festival da Eurovisão de 2008 com a canção “Senhora do Mar” fará uma apresentação, no auditório FNAC Madeira, subordinada ao tema “A voz: veículo de emoção e meio de comunicação”.

A sessão é aberta ao público e acontece a partir das 19h00.

“O Funchal Agora Speakers tem como missão proporcionar um espaço e ambiente agradável para treinar, melhorar e explorar as capacidades de comunicação e liderança”, informa o clube, em comunicado enviado às redações.

O clube do Funchal integra o Agora Speakers International, uma organização internacional sem fins lucrativos, “com voluntários que se dedicam a apoiar os membros a desenvolverem capacidades como falar em público, gerir e interagir em debates, liderança e promoção do pensamento critico”.