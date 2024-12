Segundo os dados do Inquérito Anual às Empresas de Construção (IAEC), divulgados pela DREM, em 2023, o valor dos trabalhos realizados pelas empresas de construção da Região Autónoma da Madeira (RAM) fixou-se em 904,4 milhões de euros, traduzindo uma subida de 17,5% face ao ano anterior, constituindo-se como o valor mais elevado desde 2009.

Segundo a Direção Regional de Estatística da Madeira, daquele montante, 69,5% foi respeitante a obras de edifícios (628,8 milhões de euros) e os restantes 30,5% a obras de engenharia civil (275,5 milhões de euros), tendo sido as primeiras a impulsionar (+32,2%) o acréscimo global verificado, já que nas segundas houve uma descida (-6,3%). Note-se ainda que as construções novas foram as que mais contribuíram (peso de 52,5%) para a formação do valor global da atividade das empresas do sector da construção da RAM.

As empresas de construção com 20 e mais pessoas ao serviço foram responsáveis por 72,6% do total do valor dos trabalhos realizados, gerando cerca de 656,5 milhões de euros, mais 16,6% que em 2022. Nesta categoria de empresas, os trabalhos realizados em obras de edifícios (65,3% do valor dos trabalhos realizados por empresas desta dimensão) tiveram maior expressão do que as obras de engenharia civil (34,7%), situação semelhante à do ano anterior (53,6% e 46,4%, pela mesma ordem), sendo que os trabalhos realizados em obras de edifícios representaram, no ano em referência, cerca de 428,8 milhões de euros, mais 42,0% que no ano anterior.

No caso das empresas com menor dimensão (menos de 20 pessoas ao serviço), o valor dos trabalhos realizados ascendeu aos 247,8 milhões de euros, +20,0% que em 2022. A principal fatia proveio de trabalhos efetuados em edifícios (80,7% do valor total dos trabalhos efetuados por estas empresas, ou seja, 200,1 milhões de euros), a maior parte dos quais (38,0%) relacionada com construções novas em edifícios.