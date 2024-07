Câmara Municipal do Funchal informou, hoje, que, para efetuar intervenções no âmbito da empreitada de controlo e monitorização de fugas das redes de água associado ao sistema de telegestão existente no Município – 2ª Fase (restante concelho), torna-se necessário interromper o fornecimento de água, amanhã, 24 de Julho, entre as 09:00 e as 12:00.

Os arruamentos afetados pela interrupção de abastecimento de água para intervenção são a Estrada Monumental (troço entre a Travessa do Valente e a Rua da Casa Branca). A Autarquia acrescenta que fará o possível para minimizar os inconvenientes provocados por esta intervenção e procederá à comunicação pessoal e no local aos consumidores mais sensíveis.