A USAM parte para o XV Congresso da CGTP-IN, que decorre nos dias 23 e 24 de fevereiro, no Seixal (Continente) com algumas preocupações, as quais foram manifestadas hoje, em conferência de imprensa, depois de uma reunião mantida na Casa Sindical na rua do Bom Jesus.

Na oportunidade, Alexandre Fernandes, coordenador da USAM, que representa dez sindicatos e leva meia centena de delegados, sublinhou que o Congresso vai decorrer numa altura extremamente delicada, quer a nível nacional, quer a nível regional, tendo em conta os vários atos eleitorais que se perspetivam. No âmbito dos trabalhadores, “há questões muito pertinentes”, considerou, adiantando que, ontem, foram encerradas as propostas que os delegados poderão vir a levar ao Congresso, que é o momento de eleição do novo secretário-geral.

Sobre as preocupações dos trabalhadores, sublinhou que não são diferentes das que têm vido a ser colocadas. O aumento do custo de vida e a precariedade afligem a USAM (União dos Sindicatos da Região Autónoma da Madeira).