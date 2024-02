Unidade Tática recaptura recluso foragido

Os elementos da Unidade Tática do Estabelecimento Prisional do Funchal procederam no domingo, à recaptura de um recluso que se encontrava, desde sexta-feira, em regime de licença jurisdicional de curta duração e que deveria ter voltado à prisão no dia de domingo.

Perante a não comparência do indivíduo às instalações prisionais à hora designada, a equipa da Unidade Tática saiu à rua em busca do recluso, tendo deitado as mãos o homem nascido em 1976 junto ao edifício 2000, apurou o JM.

A recaptura aconteceu pelas 20 horas, tendo o recluso, que segundo sabemos, cumpre a terceira pena (as duas primeiras por tráfico de droga) e esta última por violência doméstica, sido colocado numa ala de segurança, não beneficiando do regime que tinha ganho.

Ao que o Jornal apurou, quando o recluso foi recapturado encontrava-se no consumo de droga e na companhia de ex-presidiários.