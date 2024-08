Bom dia e bom fim de semana!

- A secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Ana Sousa, visita às 10h00 a Residência Artística de XXXX – Espaço TEC Praça das Palmeiras.

- Entre as 15h00 e as 20h00, junto ao cais do Porto Santo, a festa ‘Colors PXO’.

- Às 16h00, decorre a apresentação do Festival Altear.

- No Festival de Arte Camachense, no Largo da Achada, no Palco Mundo, está marcada para as 16h30 a tertúlia ‘Património Cultural Imaterial’. No palco principal, às 16h00, o Centro Comunitário da Nogueira apresenta ‘Power Dance’. Ao longo de toda a tarde há um vasto programa de atividades musicais e culturais.

- No segundo dia da Festa Gastronómica do Peixe-Espada-Preto, em Câmara de Lobos, prossegue a animação musical, desfile de moda e eventos de ‘showcooking’ com a Biqueira. Pelas 18h30 uma missa pelos pescadores. A cabeça de cartaz é MIMICAT que atua a partir das 23h00.

- Continua o itinerário de preparação para a festa da padroeira Nossa Senhora do Monte, com terço às 19h30 e missa/novena às 20h00. A sexta novena é dedicada aos Emigrantes, com pregação do bispo emérito, D. Teodoro de Faria. A partir das 21h15, no adro da Igreja, a animação está a cargo do artista Octávio Freitas.

- Na Praça do Povo, Funchal, a partir das 19h30, há uma concentração de luz pela Venezuela: ‘Vem acender uma vela para que a Europa se ilumine de esperança pela Venezuela’.