A aplicação de taxa nos trilhos nas serras da Madeira é a manchete de hoje do JM. Fomos ao encontro de turistas, no Pico do Areeiro, a quem perguntámos a opinião sobre esta medida. Visitantes estrangeiros disseram concordar e até acharam o valor razoável, tal a beleza das paisagens. Em contrapartida, esperam que o dinheiro sirva para manter os percursos seguros.

’Homem morto no fundo de um poço’ é o título de uma notícia sobre um indivíduo encontrado cadáver no famoso Poço dos Chefes, no Curral das Freiras, um caso que a PJ está a investigar. Também em Ocorrências, trazemos a notícia de uma turista atropelada e de dois passageiros de um navio de cruzeiro que tiveram de ser assistidos nos hospital.

A habitação é outro tema merecedor de destaque. Em Machico a ‘IHM arrenda 36 casas’, é a chamada à primeira página.

Como é habitual à segunda-feira, o JM faz o ponto da situação relativamente à contratação pública, destacando na capa a compra de 11 carros de recolha de lixo por parte da Câmara Municipal de Santa Cruz.

‘GESBA garante seguro para produtores de banana’. Uma notícia para ler na página 6, que interessa aos bananicultores, os quais deverão, a partir de agora se candidatar à obtenção de um seguro de colheitas, sem custo para eles.

E em Cultura, chegou ao fim mais uma edição do ‘Street Arts’, com balanço positivo. Funchal e Calheta foram os epicentros deste festival que no próximo ano poderá chegar a mais concelhos.

Estes são os destaques, mas há muito mais para ler na edição, em suporte impresso e digital.