Turismo: “O problema que temos é reorganizar o sucesso que temos”, diz Albuquerque

O turismo na Madeira não é um problema, mas há problemas para resolver.

“Temos o problema que resulta do sucesso e temos de organizar o sucesso”. Esta a resposta de Miguel Albuquerque quando questionado sobre os problemas de transito e de sobrelotação dos espaços turísticos, como o Picos do Areeiro ou Ruivo.

Reconhecendo que, estando o governo em gestão, não podem ser implementadas algumas medidas anteriormente anunciadas, como o pagamento no acesso a alguns percursos pedestres mais concorridos, o governante sublinhou que o aumento do turismo na Região não pode ser encarado como um problema.

Confrontado com o exemplo dos Açores, que limitou o acesso à Lagoa do Fogo, e com reivindicações para soluções na Região por varias entidades, Miguel Albuquerque disse que o Governo tem tomado e vai continuar a tomar medidas. Lembrou o pagamento de entradas do Cabo Girão, o parque de estacionamento criado no pico do areeiro, mas o aumento de rent a cars tem ocupado os espaços.

“Não fizemos nada, não é bem assim”, reagiu, em relação aos problemas sentidos no Pico do Areeiro, acrescentando que “vamos resolver o problema sem dramas. Miguel Albuquerque falava aos jornalistas à margem da cerimonia de entrega de diplomas de merito aos alunos da escola Bartolomeu Perestrelo.