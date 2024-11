A semana começou com casa cheia no Porto do Funchal, com a escala de três navios de cruzeiro. A bordo chegaram perto de 14 mil pessoas, entre passageiros e tripulantes.

O primeiro a chegar, logo pelas 5:30, foi o Norwegian Sky, com 1723 passageiros e 855 tripulantes a bordo. Agenciado pela JFM Shipping, Lda, o navio da Norwegian Cruises Lines, chegou do Porto de Lisboa, prosseguindo viagem, pelas 18 horas, para Santa Cruz de La Palma, Canárias.

O navio, construído em 1999, com capacidade para acomodar até 2400 passageiros, está a cumprir um cruzeiro que começou em Lisboa, com paragens em Portimão, Cadiz, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Furteventura, Agadir, Casablanca, Motril, Alicante.

Às 6:00, recebeu a companhia em porto do AIDAcosma, que chegou de Las Palmas, Gran Canaria. Habitual presença semanal na Pontinha, viaja com 5675 passageiros e 1421 tripulantes, que vão permanecer no Funchal à bem perto da meia-noite. Tem a saída prevista para as 23 horas, rumo a Santa Cruz de Tenerife.

O AIDAcosma, agenciado pela Blatas, Lda, está a realizar um cruzeiro de sete dias, através das ilhas Canárias e Madeira. Construído em 2021, foi projetado para transportar até 6600 passageiros. Também pela mão da Blatas, Lda, chegou esta manhã o Azura, proveniente de Santa Cruz de Tenerife.

O navio, entrou no porto às 7 horas, e vai permanecer até às 21 horas, altura em que segue para Las Palmas, em Gran Canaria. A bordo viajam 4160 pessoas (3004 passageiros e 1156 tripulantes).

O Azura está também a realizar um cruzeiro pelas ilhas Canárias e Madeira. Foi construído pelos estaleiros italianos de Fincantieri, o navio, operado pela P&O Cruises, foi desenhado para acomodar até 3737 passageiros.