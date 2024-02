Trapalhões desfilam amanhã no Funchal

A Banda Filarmónica da Casa do Povo de São Vicente fará a abertura do desfile, antecedida por um grupo de animadores que pretende despertar no público o espírito de folia para o festejo que se segue.

Os interessados em se candidatarem aos prémios deverão inscrever-se amanhã, entre as 14h00 e as 15h30, na Avenida Francisco Sá Carneiro em frente às Vespas. A entrega dos prémios do Cortejo Trapalhão será feita a partir das 18h00 no palco da Praça da Restauração.

Recorde-se que o Cortejo Trapalhão parte da Avenida Francisco Sá Carneiro, percorrendo a Rotunda Francisco Sá Carneiro, a Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses (faixa sul), até à Praça da Autonomia.