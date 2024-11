A deslocação não urgente de utentes do Serviço Regional de Saúde está a registar constrangimentos. A frota não chega para todos os pedidos e há casos de doentes a falhar tratamentos e consultas devido a faltade ambulâncias. O SESARAM reconhece atrasos e explica que as solicitações aumentaram cerca de 20%. Este é o tema que faz manchete esta segunda-feira no JM.

Em grande destaque nesta edição, a 10.ª vitória consecutiva da Madeira como ‘Melhor Destino Insular do Mundo’, na gala dos World Travel Awards (WTA). No evento, também conhecido como os ‘óscares do turismo’, o grupo Savoy Signature, que acolhe o evento no Savoy Palace, recebeu duas distinções no segmento de luxo e uma de bem-estar.

‘Lourdes Castro inspira espetáculos no Funchal e em Braga’ é outro tema em destaque para ler em Cultura.

No Caniço, populares fizeram uma manifestação a exigir a reabertura do acesso a uma vereda encerrado por um particular, e na Madalena do Mar, os utentes queixam-se do serviço no Centro de Saúde.

O Porto Santo em destaque nesta edição, com empresários a pedirem ligações aéreas para a ilha, e, para ler em ocorrências, saiba que o mau tempo impediu grávida de ter bebé na Madeira.

Estas são as chamadas, há mais para ler nesta edição. Boa leitura e boa segunda-feira.