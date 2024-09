Em vésperas do início de um novo ano letivo, a coligação Confiança (PS/BE/PAN/MPT/PDR) teme que o trânsito se torne caótico no Funchal já na próxima segunda-feira, dia de regresso às aulas. No final da reunião de Câmara desta semana, Cláudia Dias Ferreira acusou o executivo de não ter planeado adequadamente as obras que decorrem em várias ruas para que estivessem concluídas antes do final das férias escolares. Já a autarquia garante que o planeamento foi feito de forma atempada para minimizar o impacto na mobilidade já na próxima semana.

“Estamos particularmente preocupados com a situação do trânsito no Funchal. Temos obras espalhadas por várias artérias, passámos o verão com congestionamentos, para a semana começa o ano escolar e não se preconizam soluções que possam poupar aos pais as complicações para chegar às escolas às 8h ou às 9h da manhã”, apontou a vereadora da coligação Confiança.

Cláudia Dias Ferreira, que foi a porta-voz da oposição no final da reunião de Câmara desta quinta-feira, criticou o que diz ser “um planeamento tão fraco” por parte da autarquia, considerando que não foram tomadas as medidas necessárias para terminar as obras com antecedência.

“Temos uma obra que se arrasta no tempo, que começou ainda com a antiga vereação, no controlo de fugas, e que devia ter terminado em janeiro de 2023. Estamos em setembro de 2024 e estas obras têm sido prorrogadas sucessivamente, o que faz com que cheguemos agora a um novo ano escolar e a cidade esteja na situação em que se encontra, com numerosas estradas com acesso condicionado”, lamentou. “Alertámos a vereação e a resposta que nos deram é que vão contratar polícia, mas isso não resolve os buracos na estrada.”

Câmara garante obras concluídas antes de segunda-feira

Cristina Pedra, presidente da Câmara do Funchal, garantiu, por seu turno, que o planeamento foi feito de forma adequada e que as obras estarão concluídas atempadamente para que não causem transtornos à mobilidade no regresso às aulas.

“Estas obras foram planeadas para estarem concluídas até segunda-feira e assim estarão”, disse a autarca, indicando que apenas os trabalhos no cruzamento da Rua 31 de Janeiro com a Rua Dr. Fernão de Ornelas se deverão prolongar, “no máximo, mais 15 dias”.

A presidente da Câmara do Funchal indicou que a autarquia levou a cabo intervenções em nove vias centrais durante o período de férias escolares, incluindo na Estrada Monumental, Calçada de Santa Clara e Rua dos Netos, prometendo que as obras ficarão concluídas no fim de semana.

“Todos os eixos foram muitíssimo bem planeados”, afirmou a autarca, considerando a conclusão das obras como um “sucesso” que se deve ao “planeamento e à contratação que foram feitos há muitos meses”.

Bolsa de estacionamento no Monte

Fazendo uma síntese da reunião de Câmara, Cristina Pedra destacou que foi aprovada a expropriação de um conjunto de terrenos no Caminho do Tanque, no Monte, para permitir o alargamento da estrada e a criação de uma bolsa de estacionamento de cerca de uma dezena de lugares.

A presidente da autarquia sublinhou também que foram atribuídos mais três processos de isenção de IMT e IMI a jovens para a aquisição de casa própria. De acordo com Cristina Pedra, este benefício fiscal alcança já 120 pessoas no concelho.

“Isto representa, em termos de valor patrimonial tributário dos imóveis que estão a adquirir, já 12 milhões de euros. É um valor muito significativo”, frisou.

Mais 430 vouchers em apoio escolar

Numa outra resolução oficializada na reunião de Câmara, Cristina Pedra salientou a atribuição de mais 430 vouchers para a aquisição de material escolar.

Embora as aulas comecem já na segunda-feira, a autarca explicou que os apoios concedidos nesta reunião faziam parte de candidaturas que ainda “não estavam devidamente instruídas”, devido à falta de documentos.

A presidente da Câmara lembrou que a autarquia tem “um valor de meio milhão de euros consagrado no orçamento para ajudar as famílias nesta época escolar”, tendo já sido disponibilizados mais de três mil vouchers até à data.