O corpo de bombeiros municipais de Machico recusa efetuar o transporte de doentes entre o Centro de Saúde de Machico e as Urgências do Hospital Dr.º Nélio Mendonça sem a presença de um enfermeiro ou médico. A renúncia condiciona a estratégia da Proteção Civil, que tem desviado ambulâncias de outros locais para assegurar as transferências. Este o assunto que faz manchete na edição do JM deste domingo.

Uma foto do ‘Homem em Pé’ ocupa, de cima abaixo, o lado esquerdo da primeira página do Jornal. A escultura perdida na natureza, está escondida na densa vegetação da Achada do Teixeira. Vale a pena visitá-la e também vale a pena ler a reportagem de duas páginas na rubrica Perdidos e Achados.

Nesta edição que conta com um suplemento sobre vinhos, trazemos ainda o rescaldo das festas. Sobre a Gastronómica de Machico, o presidente da Câmara afirma que nunca tinha visto tamanha enchente: a verificada na última sexta-feira. Ontem, um mar de gente vibrou ao som de Nininho Vaz Maia no Porto Moniz.

Ao nível de obras, fique a saber a segunda fase da ETAR do Funchal vai avançar com 7,5 milhões de euros. Por outro lado, uma obra na Zona Velha está a indignar um empresário hoteleiro.

Quanto a viagens aéreas, saiba que o subsídio de mobilidade fica sem alterações até março de 2025.