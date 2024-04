A freguesia do Arco de São Jorge assinala amanhã o Dia do Trabalhador com a tradicional ‘Festa das Tosquias’.

Esta é já a VII edição desta iniciativa que visa o retomar de uma tradição que se vinha perdendo nesta localidade, agora justificada com a crescente criação deste tipo gado no Arco de São Jorge e na freguesia vizinha de São Jorge, e que pretende envolver jovens e menos jovens, bem como hotéis e alojamentos da freguesia que trazem os seus hóspedes até ao certame.

O programa da festa conta com um cortejo das ovelhas pelas 11h30, com os seus respetivos criadores, desde o Centro Cívico até ao local onde decorrerão as tosquias.

Segue-se um almoço para os participantes e visitantes cujo prato será o tradicional borrego. A partir das 14h00 serão iniciadas as tosquias que serão animadas musicalmente pela Banda Filarmónica do Arco de São Jorge e pelo grupo ‘Avelino e Daniel’. Associada a esta iniciativa, está a Quinta Mostra de Carrinhos de Cana com o intuito de mostrar à geração mais nova um dos brinquedos do antigamente.

Salienta-se que a festa insere-se, também, nas comemorações do 27.º aniversário do Clube Desportivo do Arco de São Jorge, fundado a 30 de abril de 1997, que nos últimos anos e em parceria com a Junta de Freguesia tem vindo a enveredar pela preservação e divulgação das tradições e a promoção do bem-estar da população local.