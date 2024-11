Implementar uma legislação mais generalista é uma das hipóteses para melhorar o problema do consumo de drogas na Madeira. A opinião é de Maria João Caldeira, perita da PJ que está a ser ouvida, em videochamada pelos deputados que integram a Comissão que pretende esclarecer a problemática. A mesma refere que não sabe responder as razões da Região ser fértil nas novas substâncias psicoativas e diz que a porta de entrada é a internet. Afirma que os baixos valores destas drogas incentivam ao consumo. Destaca a boa relação da PJ com o Governo regional, sobretudo com a UCAD, liderada por Nelson Carvalho. Tudo isto em resposta a Patrícia Spínola, deputada do JPP. Dada a palavra a Sara Madalena, do CDS-PP, esta, face à clareza das declarações da perita da PJ, disse ter ficado sem dúvidas. Marina Bazenga, do PSD, também usou da palavra para questionar sobre a importância do Laboratório para a tomada de decisões políticas.