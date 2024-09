A manchete da edição de hoje do JM aponta que há mais de um ano que as torres de vigilância do Estabelecimento Prisional do Funchal estão desativadas. A informação é revelada ao JM por fontes que conhecem a unidade da Cancela. A direção da cadeia não comenta e os serviços nacionais, em Lisboa, recusam partilhar questões internas. A falta de segurança gera preocupação.

Em destaque está também o mega julgamento de tráfico de droga que devia ter arrancado ontem, mas que ficou adiado para hoje devido à greve dos oficiais de justiça.

Saiba também que um acidente entre um carro e uma mota fez um morto e dois feridos, e que um homem ficou em estado crítico após uma intoxicação. Noutros assuntos, Pedro Ramos suspendeu a agenda pública por motivos de saúde e 65 funcionários públicos passam para a reforma em outubro. Na cultura, o roteiro do JM troca os arraiais por várias artes.

