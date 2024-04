A quarta edição do Terreiro a Copo regressa aos jardins do Terreiro no Savoy Palace , no próximo dia 25 de maio, sábado, convidando à degustação de uma seleção dos melhores vinhos portugueses.

Este é um evento realizado em parceria com a COPO, um dos distribuidores dos produtores nacionais de vinho no mercado regional. Este ano, o Terreiro a Copo contará com cerca de 25 produtores nacionais - que estarão presentes no evento e darão a provar vinhos aprimorados, incluindo recentes lançamentos e os clássicos, numa viagem de Norte a Sul do país, passando pelas ilhas.

“Apesar deste ser um evento recente no mercado regional, as três edições realizadas revelaram o sucesso do Terreiro a Copo, com a presença de dezenas e produtores e uma grande afluência do público”, pode ler-se numa nota divulgada pela Savoy Signature.