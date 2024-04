Termómetros chegaram aos 29,5º C no Funchal

Esta quinta-feira está a registar temperaturas muito altas para o período do ano, tal como a previsão do IPMA. Tal como avançou ontem o JM, aos termómetros estão a marcar valores já muito perto dos 30ºC, tal como aconteceu no Funchal até às 16 horas.

O valor mais alto de ontem (29,2ºC) já foi ultrapassado neste dia de hoje.Na estação do observatório do IPMA, no Funchal, os termómetros já chegaram aos 29,5ºC, o recorde até agora e quase o mesmo valor do que registado na estação do IPMA da Quinta Grande (29,3º).

Desde as 00h00 desta quinta-feira, Monte (28,8ºC), Prazeres (28,7ºC), Cancela (27,8ºC), Lugar de Baixo (27,2ºC), Pico Alto (26,5ºC), Ponta do Pargo (26,4ºC), Santo da Serra (24,9º) e Cancela (24,9ºC), foram as temperaturas mais altas, sendo provável que os termómetros venham a aumentar amanhã e no próximo fim de semana. A Autoridade Marítima Nacional vai reforçar a fiscalização.

O comandante da Autoridade Marítima Nacional e da Zona Marítima da Madeira, Rui Teixeira, pede que a população tenha “comportamento adequado e responsável, não se colocando em situações de risco”, já que não existe, como se sabe, “o dispositivo de segurança balnear” nesta fase do ano.

No entanto, tal como referido na edição impressa do JM de hoje, Face à “possibilidade de uma maior afluência às praias, a Autoridade Marítima irá reforçar, a partir do dia 12 de abril (sexta-feira), a vigilância e fiscalização em algumas das zonas balneares, com o objetivo de sensibilizar a população a evitar comportamentos de risco”, reforça.