Os detidos no âmbito da operação ‘Rota do Viajante II’ voltam a ser ouvidos esta tarde na Madeira.

Conforme noticia o seu JM na edição impressa desta quinta-feira, ao contrário do que estava previsto, os detidos no âmbito da operação ‘Rota do Viajante II’ acabaram por não seguir ontem para o continente, onde seriam sujeitos a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal de Loures.

No entanto, conforme confirmou ao Jornal o juiz presidente da Comarca da Madeira, ontem, já perto do final da tarde, quatro dos cinco detidos nesta operação deram entrada nas instalações do Juízo de Instrução Criminal. Aí, terão sido apenas identificados pela juíza, devido à greve dos funcionários judiciais às horas extraordinárias, que impede a continuação dos trabalhos após as 17 horas, e o primeiro interrogatório deverá continuar hoje, adiantou ainda Filipe Câmara.

