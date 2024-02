A secretária regional de Agricultura e ambiente adiantou, esta manhã no BAM - Centro da Banana da Madeira, que tem aumentado a exportação de produtos regionais para o continente, em concreto de banana, anona e pera abacate.

Rafaela Fernandes falava com os jornalistas no início do Open day promovido pela rede de supermercados Continente, para atrair mais produtores para a venda dos seus produtos a esta rede.

Elogiando a iniciativa e a importância económica da mesma para os agricultores e para a Região, a governante considerou que há cada vez mais agricultores “a pensar numa escala empresarial para o escoamento dos seus produtos”, com a garantia de qualidade.

Relativamente à exportação para o continente, Rafaela Fernandes destacou “dois patamares diferentes”. Para além da exportação dos produtos mais tradicionais no mercado, como é o caso da banana, tem havido mais procura da anona e da abacate, em que tem sido assegurado o transporte em tempo útil.”

“A perspetiva para 2024 é conseguirmos, não só com a banana mas também com a anona e a abacate ter uma maior evolução”, salientou, explicando que, no caso da produção da anona, esta diminuiu em relação aos anos anteriores, mas a tutela está a trabalhar junto dos produtores para promover um aumento na produção.

José Salvado, responsável pelos supermercados Continente na Madeira, referiu aos jornalistas que atualmente, o grupo Sonae trabalha com 25 produtores regionais, mas quer colaborar com mais para ter “mais produtos regionais de qualidade”.

“No ano passado, compramos mais de mil toneladas de produtos regionais, o que representa um acréscimo de 30% face a 2022 e uma compra de mais de 1.6 milhões de euros em produtos regionais”, revelou ainda.