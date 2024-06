Bom dia!

- A Igreja comemora o Dia Mundial de Oração pela santificação dos sacerdotes, na solenidade do Sagrado Coração de Jesus que hoje se assinala. Na Diocese do Funchal, o Dia Diocesano do Clero realiza-se no Mosteiro de Nossa Senhora da Piedade, na Caldeira, em Câmara de Lobos, com a eucaristia às 11h00, presidida pelo bispo do Funchal, D. Nuno Brás.

- Às 15h00, no Parque Temático da Madeira, em Santana, a entrega de prémios 18.ª edição do AgenteX - Campeonato Regional de Resolução de Problemas de Matemática.

- Arranca às 16h00 a 17.ª edição do Mercado Quinhentista, em Machico, com o tema central ‘Machico: Chão de fogo’.

- No Hotel The Views Monumental, pelas 17h15, a Escola Bartolomeu promove o evento ‘Lanche às cegas’. A iniciativa tem como objetivo promover a inclusão e aumentar a consciencialização sobre as capacidades e desafios enfrentados pelas crianças e alunos cegos e com baixa visão.

- As Festas da Sé continuam e entre as 17h30 e as 22h00 a animação conta com Seca Pipas, Madeira Brinco e Tuna D’Elas.

- Na Biblioteca Municipal do Funchal, pelas 19h00, o lançamento do V volume da coletânea ‘Alma Latina’, coordenada por José Maria Ramada.

- Pelas 19h00, na FNAC Madeira, o lançamento do livro Maria-Rapaz, de Ana Sofia Rodrigues.

- No Teatro Municipal do Funchal, às 19h00, a apresentação oficial do teaser do documentário ‘O Visconde Indomável’.

- A partir das 20h00, em Câmara de Lobos, realiza-se o Sunset Literário da Biblioteca Municipal.

- Às 21h00, na Assembleia Legislativa da Madeira, o concerto da Orquestra de Bandolins da Madeira.

- No último dia da Semana do Ambiente da Câmara Municipal do Funchal, na Praça do Município, o tema é: Alterações Climáticas – protege o Planeta, garante o teu futuro!