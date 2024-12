Entre a azáfama de embrulhos, as iguarias à mesa e os reencontros familiares, o Natal é também um momento para descansar e aproveitar as propostas televisivas desta quadra. Conheça os destaques das principais estações para este dia de Festa e escolha a companhia perfeita para o seu serão, seja sozinho, seja com quem mais ama.

O canal Hollywood inicia o dia mais mágico do ano com um alinhamento dedicado aos mais novos, a começar por ‘Angry Birds: O Filme’ (10h30), ‘Stuart Little 2’ (12h05) e ‘Smurfs: A Aldeia Perdida’ (13h25). Entre as 16 horas e a meia noite, o canal mostra três filmes do universo ‘Homem Aranha’.

O STAR Channel exibirá o primeiro e segundo ‘Sozinho em Casa’ a partir das 15h15, propostas que todos já terão visto e saberão contar de trás para a frente, mas que não pode faltar em qualquer Natal, à semelhança de ‘Harry Potter e a Câmara dos Segredos’, transmitido a partir das 12h38. Se quiser permanecer neste canal, saiba que ‘Black Panther’ e ‘Black Panther: Wakanda Para Sempre’ são as propostas da emissão entre as 19h00 e as 00h00.

O Cinemundo tem em destaque ‘Pokémon Detetive Pikachu’ (20h15) e ‘Mulher-Maravilha’ (22h00), sendo que o AXN Movies mostrará ‘Garfield’ para quem acordar cedo (8h24) e ainda ‘À Noite no Museu’ (16h00). ‘Barbie’ é um dos filmes mais falados dos últimos anos e chega até ao pequeno ecrã através do TV Cine Top, numa emissão marcada para as 21h30.

