Sondagem do DN antevê vitória do PSD, mas maioria absoluta só com o Chega

Estes são os resultados avançados pelo Diário de Notícias da Madeira, que publica hoje um estudo sobre as intenções de votos dos madeirenses nas eleições regionais deste domingo: O PSD vence com 38,1% dos votos, mas só conseguirá assegurar maioria absoluta com o apoio do Chega, que poderá alcançar 10,8% dos eleitores.

Já o PS ficar-se-ia pelo segundo lugar, com 20,6% das intenções de voto, ao passo que o JPP se sedimenta como terceira força política, com 16%, conquistando, por conseguinte, a maior subida entre os partidos concorrentes nesta ida às urnas.

Ao Chega, em quarto lugar, sucederia a Iniciativa Liberal (3,1%), o CDS (2,7%) e o BE (2,4%).

De acordo com o DN, fora do hemiciclo regional ficariam o PAN (1,6%) e a CDU (1,5%).

Confirmando-se estes resultados antevistos pela sondagem desta publicação, em termos da distribuição de mandatos, o PSD manterá os 20 deputados eleitos em setembro, tal como o PS, que não deverá ir além dos 11.

O JPP conquistaria oito parlamentares, mais três do que no último ato eleitoral, e o Chega seguiria com 5 (mais um).

A IL, o CDS e o BE teriam apenas um deputado na ALRAM.