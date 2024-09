SIGA: Substituição do ‘Passe Social +65’ pode ser feito na Loja do Cidadão

A Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas informa, em comunicado, que os portadores do ‘Passe Social +65’ podem requerer o novo passe GIRO nas casas do povo aderentes, até 8 de novembro.

A partir de hoje, podem também requerer o novo passe no Espaço Cidadão, da Loja do Cidadão do Funchal, de segunda a sexta-feira, das 14 às 18h30.

As Casas do Povo, IHM/Nazaré e Loja do Cidadão do Funchal recebem formulários apenas para o ‘Passe Social +65’, ou seja, não recebem formulários para outros títulos de transporte.

Prazos

O prazo para requerer a substituição do passe gratuito ocorrerá entre os dias 03/09/2024 e 08/11/2024, de modo a permitir que até 31/12/2024 todos os passageiros disponham do novo cartão GIRO.

Período transitório

Os utilizadores atuais do Passe Social +65 poderão continuar a deslocar-se em todos os transportes públicos (Siga Rodoeste, CAM, e Horários do Funchal), na Madeira e no Porto Santo, com os passes atuais.