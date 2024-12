Sharing School celebra o Natal (com fotos)

A International Sharing School vestiu-se esta noite de gala para celebrar a época natalícia e perspetivar os desafios de 2025, entre os quais a inauguração do novo campus, em construção no antigo seminário, segundo disse ao JM, o presidente da instituição, à entrada do jantar natalício, no restaurante Bahia, no topo do Casino da Madeira.

Miguel Ladeira Santos não arrisca uma data para a almejada abertura, para “não defraudar as expetativas”. Mostra-se confiante no projeto e assinala as conquistas alcançadas este ano.

