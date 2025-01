Bom dia!

A Câmara do Funchal já aprovou as regras definidas para construção na Praia Formosa. O vereador João Rodrigues revela ao JM que serão licenciados sete novos edifícios com nove andares e caves, além de um grande jardim público. “Se estiverem devidamente instruídos, serão aprovados. Ponto final”. Ainda não foi entregue nenhum projeto.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca uma iniciativa no Curral das Freiras. Livros criam laços contra o isolamento. Projeto cultural e social pode alastrar a todo o concelho de Câmara de Lobos.

Saiba ainda que PSD chama Garcês, Teles e Nascimento e que SESARAM ganha 50 assistentes operacionais. Reforço de meios humanos começa a partir de hoje.

43 acusados de fraude nas viagens entre a Madeira e o continente é outro assunto de relevo nesta edição que realça mais uma ocorrência. Justiça junta vários assaltos e cinco arguidos. Um homem de 29 anos é o elo comum entre vários casos de furto.

