Bom dia!

Há mudanças profundas na administração do Serviço Regional de Saúde. Pedro Ramos confirma que está para breve “um novo ciclo” e agradece aos dirigentes de saída. Os próximos responsáveis serão conhecidos esta semana, mas o secretário espera que façam um trabalho “ainda mais profícuo”. Adjudicada a compra de um robot cirúrgico por 2,1 milhões de euros.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página cujo destaque fotográfico vai para um dos mais emblemáticos bairros da Madeira. Nazaré pede segurança à noite. O assalto à bomba de gasolina, noticiado ontem pelo Jornal, é apenas um dos casos que preocupam moradores. Alertam para situações de delinquência e toxicodependência e sentem falta de segurança depois das 23 horas.

Saiba ainda que a Horários do Funchal retirou 40 carros do Pico do Areeiro no primeiro dia. Apenas oito turistas aproveitaram a viagem a partir do Funchal. Porém, quase uma centena utilizou a ligação entre o estacionamento na zona do Areeiro e o topo da montanha. Empresa pública acredita que a operação vai ser um sucesso.

Proposta de financiamento dos bombeiros já chegou à Assembleia é outro assunto de destaque nesta edição que realça ainda duas Ocorrências: Homens e helicóptero combateram incêndios na Ribeira Brava; PSP investiga tentativa de atropelamento na Camacha.

Na Venezuela, Europa aperta o cerco e Maduro contra-ataca. Caracas considera “uma vergonha” o pedido de verificação de votos.

Já no Médio Oriente, Irão e Israel dividem o mundo com guerra iminente. Rússia e Estados Unidos assumem blocos opostos no conflito.

Não perca ainda uma entrevista onde Toy revela que o segredo do sucesso é insistir. Cantor explica como conseguiu ter êxito após uma longa e difícil carreira. Artista atua nas festas de São Roque no próximo dia 19.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta terça-feira!